En diálogo con LU5, Mabel contó la situación -que ocurrió hace un mes y medio- tras escuchar la entrevista con Silvina, una vecina del barrio Islas Malvinas, quien relató un hecho similar que tuvo lugar este mediodía en la casa de su suegro. (Ver aparte).

La mujer expresó que aún no hizo la denuncia, pero que lo hará en los próximos días para que no le pase a alguien más.

Mabel manifestó que el robo pasó cuando ella ingresaba al edificio y se topó con un hombre de unos 40-45 años que se identificó como operario de la cooperativa de luz y le dijo que tenía un cortocircuito en la casa.

“Soy desconfiada, pero como me dijo que no tenía luz, lo dejé pasar”, indicó la mujer y agregó que el sujeto metió algo en un enchufe y provocó un fogonazo.

En esa situación, el supuesto operario le pidió 700 pesos para solucionar el problema. La mujer buscó el dinero, mientras el hombre le preguntaba sobre la cantidad de televisores que tenía en la casa.

La víctima respondió que tenía tres y el falso operario le pidió que los desenchufara al igual que la heladera. “Se ve que vio al cuarto que entré y se ofreció a desenchufar el televisor ahí”.

La mujer explicó que tiene la heladera entre una pared y un mueble, y que tardó en quitar el enchufe, mientras él revisaba todo.

“Ahí encontró el dinero y me dijo que iba hasta la camioneta a buscar un destornillador. Le abrí la puerta, se fue y no volvió”, dijo. Un vecino la cruzó, ella le relató la situación y le advirtió que le habían hecho el cuento del tío. “Felizmente no me pasó nada, porque encontró plata”, concluyó.

El mismo cuento

Por su parte Silvina, vecina de barrio Islas Malvinas, contó a LU5 la situación que vivió su suegro este mediodía en su casa, que se asemeja al modus operandi que relató Mabel.

Silvina explicó que este mediodía le tocaron el timbre a su suegro, quien atendió desde el garage cuando un hombre ingresó, se presentó como operario de CALF y le dijo que tenía rota una llave de luz.

En un principio, el hombre de 77 años dudó ya que no vio la camioneta y le preguntó al sujeto, quien respondió que la había dejado a la vuelta. Ante ese panorama, el abuelo hizo pasar al falso operario, quien revisó la térmica y reiteró el problema del corte de energía.

Luego, le confeccionó una lista con los materiales que necesitaría para arreglar el inconveniente, con un valor de 740 pesos.

El estafador le pidió un adelanto y el hombre respondió que no tenía dinero. “Así el hombre se fue y mi suegro vino a contarme. Gracias a Dios no le robó nada, tuvo suerte”, expresó.

