Le gatillaron a un comerciante para robarle 2 mil pesos

Una vez que todos los empleados terminaron su turno a las 20 del martes, el dueño de la distribuidora de bebidas y alimentos Caleuche, ubicada en calle Huechulafquen del barrio Villa Paur, se quedó acomodando unos papeles. En ese momento, un joven de 18 años aprovechó que el portón del galpón había quedado abierto para entrar a robar.

“Cuando lo vi ya lo tenía enfrente del otro lado de la ventanilla de atención al público”, recordó Hernando Toribio, de 56 años, aún con la voz temblorosa por lo vivido la noche anterior. En los 27 años que tiene la distribuidora, es la segunda vez que sufren un robo de este tipo, el anterior había sido hace 12 años, cuando amenazaron a su hermana.

En todo momento, el joven ladrón le pedía la “caja fuerte”, a lo que el comerciante le respondía que no había ninguna. Incluso lo hizo pasar del otro lado para que viera que no le mentía. “Le dije ‘buscala’, pero insistía. Estaba muy nervioso. Me decía que afuera lo esperaban y que le habían cantado que había plata”, relató Toribio.

Apenas el joven pasó para el otro lado del mostrador, el comerciante le entregó el poco dinero que había en un cajón, un monto que superaba apenas los 2000 pesos. Sin embargo, no conforme con la suma, el delincuente le gatilló a Toribio sin que se disparara el arma y le mostró que en el tambor había cuatro balas.

Luego de 15 minutos, ya sin saber qué hacer y sin encontrar el botín, guardó el dinero en un bolso y huyó del lugar.

El comerciante alcanzó a escuchar el ruido de un auto. Además, aportó datos sobre las características físicas del joven, quien actuó a cara descubierta, por lo que la Policía lo identificó y lo detuvo.