Le gusta el mate, el asado, entrena de madrugada y todo Plottier lo ama

¿Quien quiere otro?, pregunta el que reparte los sánguches más sabrosos y típicos de cancha. Y el que levanta la mano no es otro que el yanqui de moda en el certamen. La imagen se repite cada vez que se junta el plantel y la CD a compartir un momento. Y LM Neuquén fue testigo de una escena similar y simpática en la presentación del equipo para este campeonato.

Extravagante y buena onda, siempre pide un "amargo" más. En los viajes, en los entrenamientos. Se compró a la gente en el Templo por su carisma pero en especial por su juego. Sin ir más lejos, fue el goleador en los dos recientes triunfos en casa ante Racing de Chivilcoy (28 puntos) primero y luego ante Ciclista Juninense (21).

Howard-Wilkerson-2.jpg Wilkerson es uno de los ídolos del equipo de Plottier.

No por nada, hace podio en el rubro "eficiencia" en la tabla de estadísticas individuales del torneo, según la página oficial de la categoría.

La anécdota del asado

"Lo que puedo decir es que es un amante del asado. Se enoja cuando no lo invitan. Un día estaba entrenando solo y les dijo a los compañeros que lo pasaran a buscar porque después los vagos se juntaban a comer asado en lo de Fran González. No va que hubo un desencuentro y 'se lo olvidaron'. Estaba re enojado, caliente, y a qué no sabés que les decía al otro día: 'con el asado no se jode", recuerda el directivo Toto Resa y no para de reírse.

La bronca duro días. "Toro (así con r) mal con ustedes decía en el vestuario. Estuvo una semana sin hablarles a los compañeros", completa el directivo la risueña anécdota.

Profesional como pocos, es común encontrarlo a cualquier hora en el club. "A veces pasás a las 12 de la noche y está solo practicando y haciendo movimientos o gimnasio. Yo vivo pegado al estadio, suelo oír ruidos y digo quien estará en el Templo y resulta que es 'How" . Ahora ya me acostumbré. Tiene su llave, pone música y entrena hasta la madrugada", sorprende Resa al revelar el fanatismo y la autoexigencia de Wilkerson.

El póker, su otra pasión

Son muchas las figuras del mundo deportivo a las que les encanta el póker. Y Wilkerson es una de ellas. Su pasatiempo preferido en las noches de Plottier, cuando no está entrenando y tiene libre. Con él, el Boti Santángelo tiene un "as en la manga" en cada partido...

Al Torito ahora se le viene una gira por Chivilcoy y Junín. Más vale que lleven mates los muchachos en el micro y en el camino paren a comer un buen asado. Si no, habrá que aguantarlo al gran Howard Wilkerson, a "sufrirlo" como los defensores rivales...

