Le mostró los genitales a una militar y lo tiró al piso

Le-mostró-los-genitales-mientras-corría-página-19.jpg

Cuando Aia atrapó a su agresor lo retuvo por unos tres minutos durante los que pidió que algún testigo llamara a la Policía, pero nadie sacó su teléfono. El hombre logró escapar cuando Aia intentó tomar su celular para ser ella quien denunciara el caso. “Mientras lo sostenía en el piso él estaba aterrado”, aseguró Aia a NBC, “estaba muy, muy asustado”. Consultada sobre si tuvo dudas al momento de perseguir al hombre, al que la policía local busca, respondió que no y añadió que lo que él estaba haciendo no era correcto y que alguien debía detenerlo. La Policía aún intenta identificar al hombre que agredió a Aia. Por lo que pidió ayuda en su cuenta de Facebook para ubicarlo.

Le-mostró-los-genitales-mientras-corría-página-19-2.jpg

Aunque las autoridades aplauden la valentía de la mujer, en diálogo con NBC recordaron que no es recomendable que otras personas imiten sus acciones y solicitó a las víctimas de acoso que llamen a la Policía. Ella no tiene arrepentimientos. “No estaba lista para ver su pequeño pene. No está bien”, concluyó.