El fallo, al que tuvo acceso Télam, consideró que esa ley no puede ser aplicada a Von Wernich debido a que durante su vigencia el ex capellán de la Policía Bonaerense no estuvo detenido, según argumentó el juez Juan Pablo Vega.

La defensa de Von Wernich había pedido su libertad condicional teniendo en cuenta que se encuentra detenido desde 11 de julio de 2002, por lo que, a su criterio, el tiempo de encierro preventivo al que fue sometido cumple en exceso el plazo establecido en el artículo 13 del Código Penal.

Von Wernich, confesor del entonces jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps fue condenado en el 2007 a "reclusión perpetua e inhabilitación perpetua" para ocupar cargos públicos por haber cometido delitos "de lesa humanidad" en el marco del "genocidio" producido por la última dictadura militar.

El Tribunal Oral número 1 de La Plata lo consideró "coautor" y "partícipe necesario" de 31 secuestros, 42 casos de torturas y siete homicidios ocurridos durante la última dictadura militar.