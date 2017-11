Le pegaron, apuñalaron a los hijos y mataron al perro

Eran las 12:30 del sábado cuando los implicados ganaron la propiedad emplazada en calle 77 entre 135 y 136. El detonante había sido una discusión que los sujetos habían protagonizado con uno de los hijos de la mujer.

“Yo me estaba bañando cuando escuché ruidos y gritos en mi casa. En ese momento, me sacaron de la ducha y comenzaron a manosearme y golpearme en todo el cuerpo. Yo soy discapacitada y tengo problemas en una de mis piernas, pero no les importó nada, me amenazaron y pegaron en reiteradas oportunidades”, explicó.

Asimismo, sus hijos de 17 y 20 años también fueron salvajemente atacados por los implicados mientras dormían. “Al menor le dieron tres puñaladas y al mayor, una. Cuando escucharon mis gritos intentaron ayudarme pero habían resultado heridos”, dijo la víctima. En cuanto a la mascota de la familia, esta recibió un corte profundo que posteriormente le causó la muerte. “Había tenido cachorros días antes del hecho. La recibimos con 45 días de nacida y la criamos durante todo este tiempo”, contó uno de los jóvenes lesionados.

Por otra parte, Fernanda afirmó que luego del violento episodio realizó la denuncia y dialogó con la fiscal a cargo de la causa. Sin embargo, no obtuvo una respuesta favorable. “Ellos (por los sospechosos) siguen libres. Pasan por la puerta de mi casa como si nada. Nos tuvimos que ir porque nos amenazaron y nos dijeron que nos iban a prender fuego todo. Tienen antecedentes, otros vecinos de la zona están asustados también porque andan armados y son peligrosos. Hay muchas criaturas en el barrio, en cualquier momento puede ocurrir una tragedia”.

Por último, la mujer recalcó: “Tenemos miedo, por eso nos tuvimos que refugiar en otro lado”.

5 Los agresores ya fueron identificados pero están libres.

La mujer, cuando hizo la denuncia, identificó a los atacantes. Sin embargo, la Policía todavía no los detuvo. Según la víctima, son personas con antecedentes. La gente les tiene mucho miedo.

Hay un acosador menos en el subte

Un hombre fue detenido por personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acusado de abusar sexualmente de una pasajera en la estación Constitución de la Línea C de subte. Efectivos de la División Líneas A y C de la fuerza porteña que recorren los andenes de la estación en prevención del delito fueron alertados por los gritos de una pasajera que acusaba a un hombre de haber tocado sus partes íntimas. De inmediato, se acercaron hasta el lugar y luego de interrogar a la damnificada procedieron a demorar al imputado, que también era señalado por otros pasajeros, para su identificación. Se realizó la correspondiente consulta con el Juzgado Criminal y Correccional número 9, a cargo de Martín Pelusso, que dispuso la detención del imputado, un hombre de 46 años, bajo los cargos de abuso sexual simple. Luego de realizadas las actas de rigor, se ordenó su traslado a la alcaidía de la Policía de la Ciudad, ubicada en la estación Boedo de la línea E, donde el sujeto quedó detenido.