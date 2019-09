Le puso los puntos

Cuando Suar fue consultado sobre un posible triunfo del ganador de las PASO en los comicios de octubre, indicó que tiene el deseo de este termine con las divisiones en la sociedad argentina. “A mí nunca me gustó el macrismo ni el albertofernandismo, yo creo que debe tratarse de un conjunto de personas, lo personal no va. Espero que él achique la grieta”, confesó. Al calificar al gobierno de Macri, decidió ponerle un 6 aprobado: “Es difícil cuando a la economía no le va bien. Aprueba con lo justo porque para mí hicieron muy buenas cosas y otras no. Lo institucional me parece que está bien”.