Le robaron 48 mil dólares en una salidera bancaria

Gloria Cusimano, quien aseguró que desconfía del personal de la entidad bancaria que pudo haber entregado algún dato al delincuente que la asaltó, ya que "absolutamente nadie sabía que estaba retirando la plata".

El robo se produjo ayer en la zona del Puerto de la ciudad balnearia, luego de que Cusimano retirara de una sucursal del Banco Francés el dinero de un plazo fijo que había vencido la semana pasada.

"Yo dije, me la voy a llevar por la inseguridad, por el corralito, por el dólar, no hay seguridad de nada, no sé qué hacer. Al menos la saco, le doy una parte a mi hijo, otra a mi hija y la disfruto", aseguró.

Según relató, tras llegar al banco, esperó 10 minutos y fue atendida por el gerente de la sucursal, quien le preguntó si quería retirarla en ese momento, aunque su intención original era cancelar el plazo fijo y regresar por el dinero unos días más tarde.

"Me sorprendió el gerente cuando me dijo si quería retirarla ahí. Me derivó a la caja 3, con una chica que contó todos los dólares y me los dio como quien da dos caramelos. Los puse en la cartera y me fui, porque nadie, absolutamente nadie sabía", indicó.

Al salir del banco, Cusimano subió a su auto Volkswagen Fox que estaba estacionado en la esquina, manejó cinco cuadras hasta un comercio en el que trabaja su hija, y estacionó a 20 metros del local, sobre la calle Padre Dutto: al bajar fue atacada por un hombre que caminaba por la vereda.

"Me golpeó por todos lados, me tiré en medio de la calle, y él se tiró detrás de mí. Me resistí todo lo que pude, pero pensé que me mataba. Una camioneta y un taxi frenaron, pasaron, me miraron y siguieron", relató.

Luego del robo, intentó correr al delincuente junto a un grupo de vecinos, y lo propio hizo una joven policía perteneciente a la Comisaría 3ra, ubicada a solo media cuadra del lugar del robo.

"La chica policía lo corrió y lo tuvo a un metro, y me dijo que no le podía tirar, porque si tiraba iba presa", señaló y explicó que el delincuente escapó corriendo en contramano por la calle 12 de Octubre y logró abordar una moto que lo esperaba a una cuadra.

Cusimano decidió publicar horas más tarde en las redes sociales el video del robo que obtuvo de las cámaras de seguridad de una casa de pastas de la cuadra, y hoy relató que "hasta el cierre del negocio, no habían investigado nada".

La causa que se inició por "robo simple" quedó en manos del fiscal Fernando Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, quien dispuso una serie de medidas y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad urbana del lugar. En el caso interviene además personal de la Delegación Departamental de Investigación.

