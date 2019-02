Le robaron dos bicicletas de su casa al fiscal de Estado

Tras escalar el paredón, los ladrones actuaron sigilosamente y sacaron del quincho, que tiene puertas corredizas, dos bicicletas todo terreno marca Specialized rodado 29 con doble suspensión, una negra y otra amarilla.

Personal de la Comisaría Segunda intervino en el caso que se derivó al departamento de Delitos. Los pesquisas comprobaron que los delincuentes no habían forzado nada y que la vivienda no cuenta con alarma aunque posee cámaras de seguridad pero no funcionan.

Por su parte, personal de Criminalística logró levantar varios rastros en el quincho que podrían ayudar a orientar la investigación para dar con los ladrones.

Por estas horas, la Policía no ha brindado información del caso que tiene como víctima a un alto funcionario provincial.

LEÉ MÁS

Es un misterio la causa de la muerte del hombre encontrado en Vista Alegre

Un conocido delincuente condenado está prófugo en Cutral Co