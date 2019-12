Le robaron el auto en el estacionamiento de un súper con su perro adentro y no aparecen

Toby es un perro caniche toy de cola larga, de unos 8 años, que tiene collar negro. El animal estaba en el interior del vehículo Chevrolet Corsa cinco puertas, color azul oscuro, dominio DRE 706.

Según contó Marcela, el auto lo había estacionado al lado de la columna F7 en la planta baja del estacionamiento del supermercado Coto. "Había pocos autos porque recién abrían pero nadie vio nada y no había ni un guardia de seguridad", dijo la mujer.

Al encontrarse con la ingrata noticia de la desaparición de su auto y de su mascota, Marcela pidió colaboración para ver las cámaras de seguridad pero se lo negaron, por lo que se dirigió a la Comisaría Primera para concretar la denuncia correspondiente.

"Me indigna que no me hayan dado una respuesta", puntualizó Marcela, que este lunes realizará otras denuncias ante la Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo.

Este domingo, Marcela festeja el cumple de su hijo y camina por la plaza por la que pasea con Toby, que hoy no está.

"Le estamos poniendo la mejor onda, pero da mucha bronca la situación porque hoy me tocó a mí pero no es la primera vez que sucede. No hay control, ¿y si mañana secuestran una criatura?", enfatizó.

