El enfrentamiento entre las ex del Chueco se inició cuando la protagonista de Sugar dijo que Mazzei no era convocado por Pol-Ka porque no sirve para los proyectos de la productora. Furiosa, Araceli no dudó en salir a defender a su marido.

“Estoy cansada de que hablen pelotudeces. De que la gente salga a hablar de uno. No me conocés. Pero yo sí la conozco a ella porque su relación con Adrián empezó en un momento en que yo estaba teniendo un acercamiento con él”, declaró Araceli en Cortá por Lozano.

La intérprete de Los puentes de Madison detalló qué fue lo que más le molestó de las declaraciones de Siciliani: “Tener esa manera abierta de hablar de alguien me molestó mucho porque si hay alguien que conoce a Adrián, además de la madre, soy yo. Los dos nos podemos mirar a los ojos y sabemos quiénes somos”, señaló y luego agregó, apuntando directamente contra el gerente de programación de El Trece: “No permitiría que Fabián hable mal de mi ex, por lo que él tampoco debe permitir que su ex mujer hable mal de mi marido, que es una persona que amo, que respeta a mis hijos. Él (por Suar) tiene que estar agradecido de que Fabi esté en casa porque ama a su hijo. Hablar por hablar, no”.

Por último, le pidió a la bailarina que la respete como artista por su trayectoria. “Tengo 25 años en esto y vos hace muy poco que estás. ¿Viste cuando respetás a Mirtha Legrand? Bueno, respetame”, cerró.