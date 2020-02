La panelista de Intratables, que dialogó con el programa “Por si las moscas” (La Once Diez/radio Ciudad), reveló que siempre fue coqueta, aunque prefiere que la escuchen. “Pasé muchos años trabajando para que no me miren a mí. Si bien siempre fui coqueta, en esta profesión me daba miedo que me vean y no me escuchen. Entonces siempre me ocupé mucho de que me escuchen y no me vean”, contó la blonda.