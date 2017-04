Le tiene miedo

El también productor teatral está peleado con Maradona luego de que este se enterara de que Rocío Oliva fue pareja de Suárez. A eso se le suma que el también actor es íntimo amigo de Ojeda. “Justo ahora se vienen a amigar, seguro le pide que nos bajen... Pero es un pensamiento mío, más allá de que se haga realidad”, expresó Suárez. “Con Maradona peleado con Tinelli y Rocío en el ‘Bailando’, se hablaba de que teníamos posibilidades de entrar con mi esposa Denise (Cerrone). Obviamente era una linda mezcla que traería repercusión”, agregó.

Por último, el empresario contó que tiene un as escondido para seguir convenciendo a Tinelli de sumarlo a su show: “Mi esposa está decidida a contar, según ella, la verdadera historia que a Diego le gustaría o no escuchar”, arremetió y tomándose todo con más calma, bromeó: “Ahora a esperar, dependemos de la AFA, Tinelli, FIFA, Sampaoli y Maradona. Ojalá se dé y podamos ser parte del programa. Si no, seguiremos con la gira nacional del teatro”.

El ex futbolista y el Cuervo se reunirán para limar asperezas el 8 de mayo en el Congreso General de la FIFA, al que el hombre de Bolívar asistirá como presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. El campeón mundial en México 86 irá como embajador de la FIFA. ¿Será Omar Suárez un factor determinante a la hora de sellar su nueva amistad?.