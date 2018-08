Al ser consultado sobre si le gustaría estar con la chica del momento, Fede manifestó: “No tengo en mi cabeza estar con nadie en este momento. Es una mujer muy hermosa, pero ninguno de los dos nos tiramos onda para que eso suceda”. Además, aseguró: “Estoy soltero desde que me separé de mi ex, hará tres meses… no tengo idea. No llevo la cuenta”.

Hace poco Flor de la V reveló que Laurita estaría saliendo con el hijo de un empresario relacionado con el juego. Sobre ese tema, el actor comentó: “Si la cuida y le hace bien... Yo la sigo amando. Si ella es feliz...”.

Por último, le preguntaron cuánto tiempo durará sin pareja y respondió: “Dos o tres días más (risas). Me cuesta estar solo porque creo que el hombre está hecho para estar en pareja, por lo menos yo. Creo que vivo la vida y vibro mucho mejor con una mujer al lado que me acompañe”.