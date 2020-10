Lejos del personaje

Vicky Xipolitakis será una de las 16 figuras que integrarán Masterchef celebrity, ciclo que mañana tendrá su debut en Telefe con la conducción de Santiago del Moro. A horas de reaparecer en la pantalla, la Griega contó que es un “desafío” y reveló que el reality la agarra en otra “etapa” de su vida. “Estoy muy contenta, pero estoy en otra etapa de mi vida: ser mamá me cambió la vida. Me encantó que me hayan convocado y agradezco a quienes me llamaron para ofrecerme otros trabajos, como el ‘Bailando’, el ‘Cantando’. La cocina no es mi fuerte, pero me defiendo bastante por Salvi, porque le tengo que dar de comer o dar de comer. Está en una edad en la que está medio rebelde para comer, así que me las ingenio”, contó la rubia.