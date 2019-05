Leo DiCaprio, loco en Cannes por su novia argentina

La estrella de Titanic y El Lobo de Walt Street está promocionando And We Go Green, un documental que produjo sobre las carreras eléctricas que forman parte de la llamada Fórmula E, fuera de competición, y Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino y coprotoganizada por Brad Pitt.

En tanto, Morrone es parte de Mickey and the Bear, una producción que compite en la categoría ACID. En el filme, con dirección de Annabelle Attanasio, la joven interpreta a una adolescente que debe cuidar a su padre, un soldado veterano y adicto a las drogas.