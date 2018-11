Leonor Benedetto liquidó a Araceli González

Buenos Aires. Leonor Benedetto era una de las figuras de Los ricos no piden permiso (2016), hasta que Bernarda, su personaje, fue brutalmente asesinada. La actriz visitó Hay que ver y reveló que fue despedida de la tira de Pol-ka. “Me echaron, prácticamente. No me renovaron el contrato, no me avisaron”, declaró, y agregó: “Creo que fue porque yo protestaba mucho por los guiones. A mí nadie me explicó nada nunca”. Luego le apuntó feo a Araceli: “No me resultó fácil la relación con Araceli. A mí la gente que no es tan disciplinada realmente me cuesta. Todo el mundo sabe que había que esperarla, no era solo yo”.