Les mojó la oreja

El conductor de PH y ex cronista de CQC, que tenía al frente a Mario Pergolini, habló de la interna que se destapó en los últimos días. Todo comenzó con una entrevista de Daniel Malnatti a su ex jefe que destapó la feroz interna del ciclo. “¿Por qué, de todos los que salían al aire, solo Andy y vos son millonarios?”, fue la pregunta a Pergolini. “Supongo que… ¿Andy es millonario?” fue la respuesta del dueño de radio Vorterix para continuar la polémica. A las palabras de Pergolini y del ex CQC se sumaron las declaraciones de Nacho Goano y Juan Di Natale, quienes contaron detalles de la interna y cómo era trabajar con sus compañeros. El más señalado fue Andy Kusnetzoff y el actual conductor de PH (Podemos Hablar) eligió la ironía para responderles a sus colegas. “Si tienen ganas de saber algo, pregúntenles a los que están emitiendo opinión de todo, vayan a buscar a todos los que quieran”, sugirió frente a las cámaras de Intrusos en alusión a todos sus ex colegas. “No tengo nada para decir de algo que está cerrado”, agregó.