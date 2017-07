Leskovar se quedó con el Memorial Lizárraga de Ajedrez

El torneo contó con la presencia de 41 jugadores de distintas categorías y edades, y era válido para las finales argentinas Sub 2300, Sub 2000 y Sub 1700 del ranking Elo Internacional. Durante los tres días de competencia se disputaron seis partidas por sistema suizo (2 por día) con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de adicional por movida desde el vamos.

El torneo fue dirigido por el árbitro internacional Guillermo Celis (Bs. As.) secundado por la árbitro regional Silvina Larroque de Santa Rosa.