Levanta la temperatura

Fue la propia joven quien se encargó de difundir en las redes sociales el día que pisará la pista por primera vez con el simple mensaje: “Bailo el jueves. Tengo miedo”. A ella se le sumó su bailarín, Fernando Bertona, quien sentenció sobre la primera presentación de la blonda en el concurso: “Sol está RE CAGADA!!!”.

“La sobri de Pérez” se convirtió en la revelación del verano y de las redes sociales por sus imágenes súper sensuales, en donde muestra su voluptuosa cola -producto de su duro entrenamiento- y Marcelo Tinelli no quiso dejar pasar la oportunidad de sumarla a su programa.

“Cuando se abra la puerta creo que me voy a desmayar. Me lo estoy tomando como un juego, voy a divertirme. No quiero sufrir, aunque sé que va a haber de todo: momentos lindos, feos y emotivos”, confesó Sol días antes del debut.

La gran pregunta es si tendrá algún problema en mostrar su lomazo ante las cámaras, a lo que ella respondió sin dudar: “No voy a tener problemas en exhibir el cuerpo. Por mí, paso en tarlipes. Si bien soy pudorosa, el baile es una actuación y ojalá pudiese ser más perra y hacer todo lo que me pide la coach. No tengo ningún conflicto con lo que es vestuario ni con darme un beso o gatear por la pista”.

Mensaje en red

“Un besito al photoshop”

Desde que se hizo popular, hay quienes dudan sobre si se operó la cola o edita sus fotos, y, chicaneándolos, la blonda compartió un video de su gran atributo, con el mensaje: “Le mandamos un besito al photoshop”.