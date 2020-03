Leyenda: murió Kenny Rogers, estrella de la música country

La familia Rogers indicó que hará una reducida ceremonia privada por la emergencia del coronavirus y espera poder celebrar públicamente la vida del músico con sus amigos y fans más adelante.

Rogers deja un legado de 24 números uno, como "The Gambler," "Lady," "Islands In The Stream," "Lucille," "She Believes In Me" y "Through the Years".

Fue incluido en el Salón de la Fama de la música country y triple ganador de los premios Grammy. También fue reconocido en 2013 con el premio Willie Nelson por los logros de carrera de la Academia de la Música Country, entre otros.

El último concierto del veterano cantante de música country tuvo lugar el pasado 25 de octubre en Nashville (Tennessee, EE.UU.) y en él actuó junto a estrellas como Dolly Parton en un tributo a su legado artístico.

Ese broche final a su carrera cerró una gira de despedida por Estados Unidos con un total de dieciocho conciertos en los que compartió escenario con otros artistas del género pop y country, entre ellos Little Big Town, Jamey Johnson, Elle King y Alison Krauss.

Kenny también grabó con artistas de R&B como James Ingram y Gladys Knight. Tanto el rapero Wyclef Jean como el cantante de neo-soul Anthony Hamilton han usado pasajes de su música .

El cantante, generalmente, no escribía sus éxitos. Dos excepciones notables fueron "Sweet Music Man" (1977) y "Love or Something Like It", éxito country que escribió con su tecladista de toda la vida. Steve Glassmeyer.

Mirada social

Si bien el músico se destacó por sus canciones de amor, también sus letras se referían a los diversos aspectos sociales que vivieron de cerca los norteamericanos:

"‘Reuben James’ era sobre un hombre negro que crió a un niño blanco y ‘Coward of the country’ fue sobre una violación. ‘Ruby, Don’t Take Your Love to Town’ era sobre un tipo que llegó a casa de la guerra", explicó Kenny años atrás sobre el contenido de sus letras.

La canción preferida del cantante fue "Ruby", que lo llevó al podio como intérprete de baladas narrativas. Escrita por Mel Tillis, la obra trata sobre un veterano, dejado impotente y atado a una silla de ruedas por la Guerra de Vietnam, que debe soportar la agonía de ver a su esposa salir con otros hombres.