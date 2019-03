“Yo fui a una reunión de trabajo, con una amiga, y sucedieron cosas que no deberían haber pasado. Me llamó poderosamente la atención la forma en que encontré el celular, con personas que no había visto en mi vida. Una casa oscura. Yo no sabía qué iba a pasar. Tuve mucho miedo por mi vida”, aseguró.

Embed

Entre cucarachas

Entre lágrimas, Velaztiqui relató cómo vivió los casi tres días detenido. “El momento más duro es cuando te ponen las esposas. Pedí resguardo por mi vida y me metieron en un cuarto con cucarachas. Yo soy asmático y los policías me decían que no me podían llevar a otro lugar. Es muy duro estar en el piso. En un momento pido ir al baño, me doy vuelta y veo un perrito que estaba con una estufa y un colchoncito, y sentí que estaba peor que un animal. Duele en el alma lo que se dijo de mí”, manifestó quebrado.

“Es una locura lo que pasó. Fui a una reunión y me encontré con una bomba que explotó. Si yo estoy acá es porque vengo de una buena familia”, concluyó.

LEÉ MÁS

Ángel furioso

La hija de Natacha Jaitt rompió el silencio y no descartó un homicidio