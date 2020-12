Licha López previo al partido con Boca: "Es un equipo copero"

https://twitter.com/LaNumeroUnoOK/status/1337063590709354496 Licha #López habló en #HalconesYPalomas:

"Lo vengo viendo a Boca, es un muy buen equipo y sabe jugar este tipo de partidos, es copero"

"Más allá de que ayer le tocó sufrir un poco, tiene grandes futbolistas que marcan diferencia de mitad de cancha para adelante".

Racing Club y Boca Juniors se enfrentarán los próximos miércoles 16 y 23 de diciembre en El Cilindro de Avellaneda y La Bombonera, por la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores, respectivamente.

El goleador, de 37 años, también se refirió a la decisión de Diego Milito de dejar su cargo de secretario técnico una vez que termine el mandato del presidente Víctor Blanco, con quien el Príncipe mantiene diferencias de criterio respecto al manejo de la institución. "Lo único que pasó fue una diferencia entre las dos personas más importantes de Racing", opinó el máximo ídolo de Racing en la actualidad, a la vez que expresó que su deseo es que "sigan los dos en la institución".

El futbolista, oriundo de la ciudad bonaerense de Rafael Obligado, por último habló sobre su futuro ligado al fútbol una vez que se retire de la actividad profesional. "Todavía no sé qué voy a hacer cuando termine mi carrera, puede ser que siga ligado a Racing o al fútbol", dijo Licha. "No me veo como entrenador el día de mañana, porque no lo siento", concluyó.