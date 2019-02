Liliana Parodi: "No queremos a una imitación de Santiago del Moro"

-¿Es tu impronta o es la del canal?

Es que me hice ahí, desde que el canal arrancó en el 90/91 con un programa que encabezaba Juan Alberto Badía y era de 9 horas en vivo con conductores que rotaban cada dos horas. Desde ahí me quedó la semilla del vivo y de transgredir y probar formatos que no se podían hacer en otros canales.

-Como Intratables, entre otros, que fue el éxito más grande y ahora se enfrenta a la mayor incógnita de pases de este año. ¿Ya tiene reemplazante Santiago del Moro?

No, no. Todavía falta. Va a ser a principios de marzo.

-Pero, ¿vos ya lo tenés al conductor?

No, no. Hay una serie de conversaciones que pueden inclinarnos de un lado para el otro de la balanza y de las personas convocadas. Que además son personas con perfiles diferentes. Ninguno se parece a ninguno. Eso es lo que buscamos: personalidad.

-Hubo nombres dando vueltas muy disímiles: desde Diego Leuco a Guillermo “el Pelado” López. ¿La idea es encontrar al reemplazante de Del Moro o a uno diferente que le ponga otro estilo al programa?

No, no. Otro conductor con otro estilo. No aceptaríamos nunca a uno que intente parecerse a Del Moro. Del Moro tiene una forma única de conducir y necesitamos a alguien con mucha personalidad que la imponga, además porque el programa tiene un equipo de producción muy grande y de columnistas muy importantes porque son todos periodistas muy destacados. Entonces el que tiene que llevar adelante Intratables es un conductor con mucha destreza de televisión, porque además de hablar de actualidad y llevar gente muy interesante para debatir, tiene que entretener. Eso no lo hace cualquiera.

-Muchos conductores fueron catapultados por América...

Es como una escuelita: “Escuela de conductores América”. Y también la gente de los paneles que a veces toman la conducción y lo hacen muy profesionalmente, estupendamente. Y nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Nosotros, en definitiva, muchas veces terminamos armando trajes a medida a los conductores: les armamos todo para que ellos brillen.

-¿Puede haber cambios en el formato pensando en otro conductor?

Vamos a ver. Primero tenemos que elegir al conductor. Intratables también estaba armado al estilo de Santiago. Y ahora toda esa fuerza la tiene que llevar adelante otro de otra manera.

-En un momento Santiago dijo que se quedaba hasta fines de 2019, que era el contrato, y después no. ¿Te duele su salida?

Sí, me duele. Duelo a los que se van. Y además fue así como lo decís: dijo que se quedaba primero, pero después él y el directorio consideraron que era mejor que se fuera ahora. Y arreglaron la salida.

-¿Temiste cuando Jorge Rial amenazó con irse?

Hubo una versión por ahí de que terminaba en febrero pero no, sigue un año más y está muy contento.

-Además de una escuelita de conductores, son una fábrica de formatos que empiezan a verse replicados en otros canales. ¿Lo sentís como una copia?

Lo veo, veo que formatos como el de Animales sueltos o el de Intratables se fueron replicando en los demás canales. Me siento orgullosa de que nos miren, no lo vivo como una copia.

-¿Y esta moda de reemplazar conductores no es copia?

Eso sí que es puro estilo América y es copia total: a nadie se le ocurría salvo que el conductor tuviera una enfermedad o un problema familiar gravísimo, como pasó con Mirtha o Susana, pero no hacer esto de poner a otro para vacaciones o cortar unos meses con uno. Ahora lo hacen todos.

-¿Te anotás el haber llevado la política al prime time y con rating?

Sí, sí, eso es mío. Eso me lo anoto y estoy orgullosa: porque lo que hizo Intratables fue arrastrar a otros programas y nadie le pudo ganar. Nadie hubiera imaginado que el debate político podía ganar la noche cotidianamente.