En su Instagram Live, se vio como la joven persigue a la familia de refugiados mientras habla en inglés, ruso y árabe. Aunque la retransmisión contenía imágenes de muy mala calidad sí se ve como la familia llega a huir de la actriz.

Según va explicando en el vídeo, Lohan anuncia que se trata de una familia de refugiados sirios, y aunque la cosa empieza bien, al final Lindsay es golpeada por la madre de los pequeños. "Cuéntenme su historia para que pueda ayudarlos ¿Qué necesitan?", se la escucha preguntar.

En ese momento, la ex estrella de Disney le ofrece a los niños dormir en su hotel, mientras que a los padres les recriminaba que los pequeños no deberían estar "en la calle". Sin embargo, a la familia no les termina de convencer su propuesta y terminan rechazándola. "No deberías estar durmiendo en el suelo, ¿Lo entiendes? Eres un niño bueno y eso no es justo", le dice a uno de los pequeños.

Ante la negativa, Lohan le recriminó a Lohan: "Deberías trabajar y hacer lo que pueda por sus hijos para que tengan una vida mejor. Si alguien les ofrece un techo y una cama, como yo, acéptelo. Luego ya volverán".

Ya en el final del video -que fue transmitido en vivo para los 6,8 millones de seguidores que tiene tiene la actriz en Instagram-, la madre forcejea con Lindsay y hasta la golpea, por lo que termina en el suelo y llorando.

