Lio Messi otra vez fue el héroe: salvó al Barcelona con un hat trick

Con el nuevo triplete de Lionel Messi, el número 50 con la camiseta azulgrana, el delantero argentino suma 25 goles en esta Liga, distanciándose aún más de su principal perseguidor... que no es otro que Luis Suárez (16).

Antes del doble enfrentamiento frente al Real Madrid (en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey y en Liga) y de la vuelta de octavos de final de la Champions ante el Lyon (0-0 en la ida), el equipo de Ernesto Valverde tenía en Sevilla una de las salidas más complicadas de la temporada.

Tras el partido, Messi evitó caer en el triunfalismo y preguntado si la Liga estaba sentenciada, respondió: "No, porque queda muchísimo, pero era importantísimo ganar hoy por lo que significa ganar aquí y por mantener la distancia con los rivales. Pero ahora más que nunca hay que tener cabeza".

Y Messi empezó a pensar ya en el próximo compromiso, la vuelta de las semifinales del trofeo copero: "Estamos a un pasito de meternos en una final de Copa y tenemos que ir a por todo" (1-1 en la ida).

El capitán azulgrana admitió también que el equipo no ha jugado del todo bien en las últimas semanas: "No siempre se puede jugar a un gran nivel. Hemos pasado por una racha en la que no hicimos nuestro mejor fútbol. Cuando el juego fluye, las cosas salen solas. Hicimos un gran fútbol y llegaron los goles".