Lionel Messi no se entrenó con el PSG: los motivos

La noticia sorprendió a todos ya que el rosarino no había presentado ningún síntoma de algún problema físico luego del empate en cero del pasado domingo ante el Olympique de Marsella en el clásico de Francia.

Previamente, Pochettino había manifestado que Messi podía adelantar su posición en el enfrentamiento frente al Lille debido a la ausencia de Kylian Mbappé, quien sufrió una infección otorrinolaringológica y no estará disponible hasta la sema que viene. “Cada jugador tiene su influencia en las distintas facetas del juego. En la ofensiva Kylian es un jugador muy importante para el equipo. Hay diferentes posibilidades ante el hecho de que no vaya a estar: puede ser que Leo comience en una posición más adelantada o tenemos otros jugadores. Hay alternativas que estamos manejando”, explicó el ex DT del Tottenham.

messi psg lesión muscular.jpg Messi no entrenó con el PSG debido a una molestia muscular y es duda para el duelo del próximo viernes ante el Lille.

Si bien la Pulga estaría en condiciones de salir de titular en el encuentro ante el último campeón de la Ligue 1, el entrenador podría resérvalo de cara al partido del próximo miércoles frente el Leipzig por Champions League, que será clave en la pelea por el primer puesto del Grupo A del certamen europeo.

En un principio, la ausencia de Leo en el entrenamiento también se llevó las miradas de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. Cabe recordar que la Selección Argentina afrontará una complicada doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en el mes de noviembre. El 12 se medirá ante Uruguay en Montevideo y cuatro días más tarde recibirá a Brasil en San Juan.

Para los duelos de clasificación rumbo a Qatar 2022 ya está descartada la presencia de otro jugador del PSG: Leandro Paredes. El mediocampista continúa recuperándose de una lesión grado 3 en el cuádriceps izquierdo que lo tiene fuera de las canchas hace algunas semanas.