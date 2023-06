Lionel Scaloni reveló por qué dejó afuera a Franco Armani

Scaloni dejó bien en claro que la ausencia del portero "no tiene que ver con el recambio" ni con el rendimiento del golero Millonario, sino que está relacionado con una cuestión de calendario.

0040756737.mp4

"Franco no está porque es un viaje en el que llegaría muy justo para el primer partido, y dos días después jugamos en Indonesia. De hecho, no viene ningún jugador del fútbol argentino, que podríamos haber convocado también, porque que hay fechas hasta el día 10 o incluso River el 11 me parece. O sea que no tiene mucho sentido traerlo. Lo conozco muy bien, sé lo que puede dar y para nada está afuera de la Selección", sostuvo Scaloni.

Lo cierto es que el inicio de la gira está muy pegado al partido que River deberá afrontará contra Banfield (12/6) y el cierre de la misma también se aproxima demasiado con el final de una turbulenta fase de grupos en la Copa Libertadores para el Millonario, donde la clasificación a los octavos de final se definiría en la última jornada. A pesar de que Armani no atraviesa su mejor momento, no deja de ser fundamental para River y por eso se decidió que permanezca en el club y no se sume a la Selección.