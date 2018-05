Lista para el debut

“No tenemos a nadie confirmado, pero sí hablamos con mucha gente. Una figura que va a estar por primera vez es Jujuy Jiménez, que me encanta”, contó el Chato, pareja de Lourdes Sánchez, con quien tiene a su pequeño hijo Valentín.

Luego agregó sobre la modelo y periodista: “Yo no la conocía, la conocía una amiga que tenemos en común y siempre me hablaba de ella. Y la verdad es que la conocimos y nos parece una persona híper divertida, tiene dos hermanas que también son unas bombas y es una persona que conecta con los sueños“.

P27-F02-sofia-jujuy-jimenez.jpg

Se venía

Jujuy Jiménez se hizo conocida por estar en pareja con Guillermo “Pelado” López. Después de cinco años de relación, la joven hace poco se separó del conductor.

Semanas atrás, la morocha estuvo en el piso de Los ángeles a la mañana y habló sobre la posible convocatoria al “Bailando”. “Sería una gran experiencia para mí”, comenzó diciendo la modelo. Y luego, ante la propuesta, le aclaró a Ángel de Brito: “No, no, no estoy confirmada para nada. También tengo una propuesta de Telefe, así que estoy evaluando. Tengo buena onda con las dos partes”, contó la ex del Pelado López. Y al referirse a sus habilidades en la pista, confesó: “No soy bailarina profesional ni nada de eso, pero me divierte. Soy medio caradura bailando”.