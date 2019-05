Listorti blanqueó las internas de Videomatch al aire

Favoritos: el comediante señaló que Pachu y Pablo eran los humoristas protegidos de Tinelli.

“Los preferidos de Marcelo eran Pablo y Pachu; eran los que más personajes y notas tenían al aire, pero no es que les teníamos una bronca terrible”, continuó relatando el conductor y agregó: “Claramente todos luchábamos por meter nuestra nota y cuantas más veces salir, pero había buena onda en general. Obviamente, yo trabajé once años en la primera etapa de Videomatch, en algún momento durante tanto tiempo me habré enojado con unos y otros conmigo, como pasa en cualquier trabajo, pero odio no hubo”.