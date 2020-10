Lizardo Ponce repudió los dichos de Martín Cirio

Fue hace diez años, y yo no lo conocía a él. No sabía que compartía esas cosas y lo repudio. Los repudio hace diez años, hace cinco, ahora y siempre. Me parece que hay cosas con las que no se hacen humor. Pero lo que puedo decir desde mi lugar es que lo repudio y no lo comparto”. Luego el influencer tomó distancia de los polémico dichos de su colega y dijo que él no tiene que dar explicaciones. “Ahora, lo que tenga que decir él, lo va a decir él. No tengo que explicar algo que tampoco sé. Él dio sus explicaciones y seguirá dándolas. Y de mi parte repudiaré algo que no comparto”.