Lizy habló tras las críticas a su tributo a Floppy

Todo comenzó con un mensaje del productor Gustavo Yankelevich que rezaba: "Ojalá lo vea mucha gente, La Floppy se lo merece". "Gracias Gus, quiero que sea un lindo homenaje, alegre, como fue nuestra amistad. Y Marley es ideal para que así sea. Su mamá me pidió que lo haga, que le encantará verla como le gustaba a la gorda, feliz en la tele", replicó Lizy, cuyo posteo fue interceptado por el pedido del internauta: "Que le den un porcentaje a la madre de la publicidad que van a ganar el domingo, sería el broche de oro".

La respuesta de Tagliani no tardó en llegar. "La mamá está bien acompañada con todo lo que necesita, por mí y por sus hijas. No necesita de nada más que del respeto... cosa que podrías practicar para cuando te toque pasar por algún dolor, no salir corriendo a sacar provecho", contestó molesta.

Más tarde, Lizy acudió nuevamente a su filosa cuenta de Twitter para dedicarle un emotivo posteo a su amiga.

"Listo, se terminó. Te pido disculpas por la tristeza gorda hermosa. A partir de este momento te recordaré con alegría, picardía, una pequeña cuota de maldad y muchas travesuras. No me va a ganar el dolor egoísta y absurdo. Te quiero", escribió.