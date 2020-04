Lizy quiere de padrinos de boda a Susana y a Del Moro

Embed

Luego recordó una anécdota con la diva: "Susana me gustó porque cuando nosotros fuimos a su programa, al otro día me había venido y me puse a llorar. Entonces Susana fue a un evento, le preguntaron cómo estábamos y ella dijo ‘re bien, ¿qué dicen, estúpidos?’".

Por último, confesó que Marley también podría ser testigo del enlace. "Siento que nos divertiríamos muchísimo. Nos caeríamos en la entrada", lanzó la conductora.

