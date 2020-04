Pamela deslizó que Daniel Vila le soltó la mano en América

"Yo hoy no entro en el ADN de América, cuando me fui fue una decisión muy dura para mí. La verdad es que fue una decisión muy difícil, pero no extraño. En el canal no encontré lugar para hacer lo que a mí me gusta hacer", sentenció David en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

Pamela David

"Fue una decisión muy difícil, pero no extraño estar en tele", sostuvo en relación a su salida de América. "Me gusta lo que puedo hacer ahora en Instagram, y la verdad, meterme en la vida del otro , la historia de un panelista contra otro, el invitado que falta el respeto y te dice cualquier cosa en la cara, no tengo ganas", disparó.

"Prefiero seguir con lo que estoy haciendo y si en un futuro aparece un espacio en la tele que sea acorde, lo haría", anticipó y luego reflexionó: "Busco vibrar de otra forma. El año pasado me di cuenta que todos necesitamos sanar, relajar, encontrarnos con nosotros mismos, y empecé a hacer lo que me gusta".

