Lizy sale a la cancha

En la nueva versión del show, los participantes competirán intentando acercarse al precio de distintos productos. El que apueste el valor más cercano pasará a jugar por un gran premio. Si un competidor da con el precio justo, recibirá un premio extra.

Agradecida y confiada

“En mi vida trabajé para llegar a este lugar. Nunca me propuse ser parte del medio. No era un objetivo. Siempre quise ser peluquera. Pero se ve que mi perfil de payasa me abrió puertas inimaginables”, sostuvo Lizy en diálogo con Página 12.

Tras remarcar que está contenta y agradecida, aseguró que la conducción de un programa le llega en el momento justo. “Cada uno de nosotros tiene un reloj interno. Nadie lo puede forzar; si es ahora, por algo será. Estoy relajada, pero eso no quita que tenga nervios”, agregó en una nota con Popular.

