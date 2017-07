Lizy Tagliani: "La fama no me cambió en nada"

Con un presente brillante, la comediante se instalará a partir de hoy en el Casino Magic para llevar adelante tres funciones de su espectáculo Liberate, unipersonal con el que se consagró en Mar del Plata durante el verano. “El cariño de la gente es una de las cosas que más agradezco que me ha dado el medio”, expresó Tagliani en diálogo con LM Neuquén.

En su ocupada vida, Lizy tiene tiempo para todo, por lo que puede hacer radio, televisión (recientemente se incorporó al staff de ¿En qué mano está? y es una de las humoristas de Susana Giménez), subirse a las tablas, atender su peluquería y, además, realizar tareas solidarias. “Me gustaría que cada persona tenga las herramientas para realizarse sola. Pero mientras alguien lo necesite y uno pueda acercarles algo de lo que la vida te ha dado, siempre es bienvenido”, señaló.

¿Qué podés contar de Liberate?

Es un unipersonal en donde cuento mi vida con las mejores anécdotas desde que nací, pasando por la adolescencia, la llegada a los medios, los vecinos, el colegio, todo contado de una forma graciosa y divertida para que la gente pueda reírse durante la hora y media que dura el show.

Fue uno de los espectáculos más convocantes del verano en Mar del Plata. ¿A qué le atribuís eso?

La verdad, no tengo la más pálida idea. Trato de no pensar, sólo lo disfruto. Si me pongo a pensar en cuál es el secreto, en los próximos proyectos que emprenda voy a querer buscarle una explicación.

Entonces, ¿te sentís muy querida por la gente?

Sí, claro. El cariño de la gente es una de las cosas que más agradezco que me ha dado el medio. Desde que aparecí con Santiago del Moro en la radio, el pasar por el “Bailando”, hacer una obra de teatro, me han sucedido cosas cada vez mejores, y la respuesta y la aceptación del público no tiene explicación para mí.

Hace poco formaste parte del elenco de Quiero vivir a tu lado (El Trece). ¿Cómo viviste esa experiencia?

Quiero vivir a tu lado fue una experiencia muy buena para mí. La pasé muy bien. Aprendí a trabajar, a manejarme en lo que es una ficción diaria, a meterme en un personaje que no tenía mucho que ver conmigo, a pesar de que encarnaba a una chica trans. Disfruté de mis compañeros y de haber sido elegida para una tira de Pol-ka.

Ahora sos parte de ¿En qué mano está? ¿Cómo fuiste convocada?

Fui a jugar un día y después me hicieron la propuesta de poder ser parte del programa y la verdad que es un equipo de gente muy joven, muy fresca, muy divertida y generosa. Tiran todos para un mismo lado, que es lo que a mí me gusta. Cuando no hay competencia de pisar cabezas, me gusta formar parte de un equipo de trabajo.

Con esto demostrás que sos una especialista en comedia. ¿Te gustaría hacer drama?

Por supuesto. Es una de las cosas que más me gustaría y no falta mucho para que suceda. Es algo que tengo pendiente.

Con una vida tan agitada, ¿aún tenés tiempo para atender tu peluquería?

Sí. Pero, por ejemplo, hoy (por el miércoles) no pude ir porque di una charla en la Villa 31 (alrededor de la terminal de colectivos de Retiro), que es parte de un emprendimiento que se llama “Vos lo hacés”, en donde la gente hace propuestas de lo que sabe hacer para después encontrar un lugar en el ámbito laboral. Lo que hice fue contar mi vida. Vengo de una familia muy humilde, por lo que trabajé durante mucho tiempo para conseguir poquito a poquito las cosas que me gustan. Tengo tiempo para todo.

En más de una oportunidad contaste que siempre te gustó hacer tareas solidarias. ¿Cómo las llevás adelante ahora que sos famosa?

Igual que siempre. La fama no me cambió en absolutamente nada. Vivo todo como lo vivía antes. La verdad es que me gustaría no tener que hacer acciones solidarias, pero siempre es bueno ayudar. Vivimos en un país “utópico”, como digo yo, y me gustaría que cada persona tenga las herramientas para realizarse sola, pero mientras alguien lo necesite y uno puede acercar algo de lo que la vida le ha dado, bienvenido sea.

Por la demanda, agregó una tercera función

Adoración por ella. Debido a la gran demanda de entradas para hoy a las 22 y mañana a las 21, se agregó una nueva función para mañana a las 23. El precio va desde los 450 hasta los 500 pesos. También se presentará el domingo en el Teatro Español de Cinco Saltos.