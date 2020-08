Llamado a la solidaridad por una beba de 8 meses

"No esperábamos que fuera todo tan rápido pero el neurólogo dice que cuanto menos tiempo pase, mejor. Necesitamos juntar cerca de 150 mil pesos. Para quedarnos más tranquilos, decidimos contratar al equipo de confianza del medico para que trabaje cómodo. Entonces, hay que pagarles aparte a los instrumentadores y anestesistas que trabajan con él. Además, para el post operatorio, ya nos avisaron que Roma va a necesitar un casco médico especial que deberá utilizar por lo menos durante cuatro meses", explicó Agostina, la mamá de la niña.

Esta madre, con coraje y muchísimo amor, encaró este momento crucial para su hija. De hecho, fue quien detectó la anomalía: tras recibir el alta médica después del parto, comenzó a notar que la forma de la cabeza de su bebé tenía una asimetría. "Todos me decían lo mismo, que no me preocupara, que era algo postural y que ya se le iba a ir", le contó a Infobae. Lo que le aconsejaban los médicos era correcto: el 99% de los casos de los niños que tiene una deformidad en la cabeza suele revertirse de esa manera. Pero no fue el caso de Roma.

JuntosxRoma Hola amigos! Hoy nos despertamos con la noticia de que el jueves 20 operan a Romita. Queríamos comentarles ya que se... Posted by JuntosxRoma on Monday, August 10, 2020

A medida que los meses pasaban y su hija crecía, Agostina empezó a darse cuenta de que cada vez que estaba sentada, la beba buscaba donde apoyar la cabeza. En junio, cuando Roma cumplió 6 meses, le hicieron una tomografía 3D multislice. "En las imágenes se ve que la parte derecha del cráneo está más arriba que la izquierda. En ese momento, los médicos me dijeron que podía tratarse de una plagiocefalia posicional y que recién podían tratarla cuando tuviera 10 meses", relató.

Su instinto materno la empujó otra vez a buscar en Internet y llegó a un grupo de Facebook de Plagiocefalia, donde la pusieron en contacto con el reconocido reurólogo Juan Donari, quien miró las tomografías y le dijo que Roma tenía craneosinostosis. Se trata de un defecto congénito en el cual una o más suturas de la cabeza del bebé se cierran antes de lo normal. Ahora, ante la impensada proximidad de la operación, la familia de Roma entendió que necesitaba juntar dinero para afrontar los gastos que la Obra Social no le cubre. Por eso, se armó el grupo de Facebook "JuntosxRoma", donde la gente puede donar plata y ayudar a la beba.

En el grupo de Facebook "JuntosxRoma", la familia compartió el pedido de ayuda económica para pagar los gatos que la obra social no cubre. Si llegan con el dinero, la beba se someterá a la operación el jueves 20 de agosto.