Llanto y emoción

“Arranqué llorando y terminé llorando el triple. Me emocioné muchísimo, es una película muy fuerte”, declaró el joven sobre la realización protagonizada por Rodrigo Romero, Florencia Peña, Jimena Barón y Fernán Mirás, que llegará a las salas el 4 de octubre.

Sobre la escena de la muerte del ídolo cuartetero, Ramiro contó: “Yo estuve en el auto el día del accidente. Venía con una carga emocional y esa escena fue el quiebre”.

Rencor: Ramiro Bueno le pasó factura al entorno de su padre por no haberlo cuidado.

Una puñalada

“Mi vínculo personal con papá fue creciendo con el pasar de los años. Quizás a los 15 años sentía esa nostalgia de la falta del padre, que se fue de manera temprana. Y ahora lo siento como una puñalada que va sangrando y es imposible de cerrar. Recién ahora estoy tomando magnitud de quién era él”, sostuvo y añadió que, gracias a su tarea como productor del film, se volvió “un fan más” de su padre.

El joven dijo que no siente bronca con Rodrigo por haberlo perdido a los dos años, pero reconoció que sí guarda rencor con “la gente de su entorno”. “No lo cuidaron de la forma que debían hacerlo”, señaló.

A su vez, contó el extraño momento que vivió hace un tiempo. “Mi tío Ulises estuvo en el Luna Park y yo me metí al escenario por la parte de atrás. Y dije ‘yo recuerdo haber estado acá alguna vez’. Fue un déjà vu. Algo me sucedió adentro y me generó mucha nostalgia”, rememoró. “Algunos dicen ‘este chico habla del padre y nunca lo conoció’. Bueno, tenés maestros que hablan de San Martín y dan clases de historia. Yo tengo todo el derecho a hablar de Rodrigo, porque es mi papá”, sentenció.