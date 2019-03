La actriz, en la piel de la mediática argentina, se sometió a una "entrevista" de cuatro minutos con los conductores Luca e Paolo y Mia Ceran en la que respondió con ironía a los temas de actualidad que involucran a Wanda. El intercambio estuvo lleno de palitos picantes.

Lejos de ofenderse, Wanda celebró su imitación y hasta la replicó en las redes.

En uno de los pasajes más ácidos, los conductores del ciclo le agradecieron por la visita: "Gracias por encontrar el tiempo para venir a visitarnos. Sabemos que estás muy ocupada como "opinionista" (panelista) pero también como apoderada de Icardi".

"Si, si", replica 'Wanda'. "Y también soy madre, esposa, hincha de fútbol, escritora y en Argentina showgirl, pero aquí hago de panelista. ¿Vale?", agregó.

"¿Es verdad que el viernes festejaste la derrota del Inter?", le preguntaron a la blonda. "No, no, no. Como hincha mi corazón es negro y azul, siempre negro y azul. Como panelista digo que el Inter es un equipo de m... con un técnico que no sabe nada de fútbol. Eso es un ataque muy fuerte al Inter. Como representante me disocio totalmente de esas palabras, no se puede, los panelistas no pueden andar en la televisión hablando de ese modo. Es solo que como esposa (empieza a sollozar) yo deseo tranquilidad, paz. Perdonen soy un poco sensible", respondió ella.

"Quedate tranquila que aquí no te atacamos. Puedo hacerte una pregunta personal. Cuando están en su casa, ¿Mauro está más preocupado por el afecto de los hinchas o por el contrato que no se sabe con quién negocia?", lanzó la conductora.

"Querida, como mujer en este momento estoy muy sensible para responder. Paso a la apoderada. Como apoderada digo que la sociedad Inter ha hecho todo mal. Como panelista creo que los jugadores ganan demasiado y es una vergüenza. Como hincha creo que Maurito gana muy poco", señaló la falsa Wanda haciendo alarde de sus diferentes roles.