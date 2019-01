“Cuando tomamos la decisión de separarnos ya teníamos las vacaciones armadas. Estamos viviendo bajo el mismo techo, estamos juntos en la playa; lo que no vas a ver es un mimo”, explicó Sabrina, que desde hace varios años veranea en La Feliz junto al actor.

Desgaste

La modelo destacó que no hubo terceros en discordia y que la separación se dio por un “desgaste”. “A lo mejor no es definitiva, a lo mejor sí. A lo mejor necesitamos más separaciones para llegar a la definitiva… A lo mejor hace que volvamos con más fuerza”, contó la blonda. Luego reveló que la pareja atravesó “20 crisis” en casi una década que llevan juntos. “Hubo un hastío. Nos cansamos. Llegamos a ser como hermanos. Estamos empachados, y tenemos que curarnos del empacho; a lo mejor se cura, a lo mejor no”, dijo la actriz. “Nos amamos, por supuesto”, agregó.

Sabrina Rojas

9 fueron los años que estuvieron en pareja, aunque hoy conviven en un mismo techo en mar del plata

Emociones

Sabrina detalló que actualmente a ambos les agarra “nostalgia, enojo y todo”. Sin embargo, aclaró que son “dos personas que pueden convivir bajo el mismo techo, sin problema”. “Acá vivimos una fantasía; la verdad la vamos a tener cuando volvamos a Buenos Aires”, contó Rojas.

Luego, la rubia reveló el trato que se dan con Luciano puertas adentro: “No pasó nada como para que no nos podamos ver. Yo le digo Gordo, y él un par de veces me dice Mi amor. Sí, es raro… Y hay días en que nos miramos y decimos: ‘¿Da para separarnos…?’. Pero es solo un segundo. Y abrazos, nos damos miles”, comentó. En ese sentido, se sinceró: “A veces lo veo y digo: ‘¡Menos mal que me separé!’. Y otras veces: ‘Mirá este gordo que me estoy perdiendo…’.

Sabrina explicó el misterioso mensaje que apareció en su Instagram.

Bancó a muerte a su ex luego de un confuso mensaje

Sabrina Rojas insistió en que el tremendo mensaje en su cuenta de Instagram -en el que ella supuestamente lo tildó de violento y psicópata- se debió a un hackeo. “Quien escribió el mensaje es alguien que quiso hacer una maldad. Dijeron las palabras que generan escándalo. Todos conocemos a Luciano. ¡¿Qué drogadicto?! Es una locura. Nos pareció una pelotudez tener que aclarar algo que no hicimos, que no somos”, aseguró.

Y agregó: “Luciano es malhumorado, intenso, te puedo nombrar un par de cosas; lo sabemos todos. Pero de ahí a ser violento… es otra cosa. A mi marido, a mi ex ahora, aunque no me acostumbro (a decirle así), lo voy a defender siempre porque es un buen tipo”.

luciano castro

Todavía no está preparada para verlo con otra mujer

Rojas contó qué sentiría si ve a Luciano Castro con otra mujer. Marcela Tauro se encargó de la picante pregunta y ella se sinceró: “Todavía no estoy preparada para que Luciano tenga otra pareja”. Luego, con humor, agregó: “Esperame un poco, Castro, a que me reponga de esto. Y si sucede, la venganza será terrible”. Por otro lado, Sabrina confesó que le gustaría que la próxima pareja de Castro no sea Griselda Siciliani, con quien el actor tuvo un romance muchos años atrás. Cuando le preguntaron por infidelidades por parte del actor, la rubia lanzó: “Eso te lo tendría que responder él. Todos hemos metido los cuernos, y eso no es lo grave en un proyecto de vida. Me llegaron cositas, pero nada concreto.