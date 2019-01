El joven señaló que entre la documentación que le sustrajeron junto con la mochila, el celular y demás pertenencias, se encontraba el Pase de transporte, certificado médico oficial, Certificado Único de Discapacidad, el pase multimodal, documentación que necesita para viajar.

Es por ello que solicitó a la comunidad que quien se encuentre con la documentación, la acerque al patio de comidas de la ETON para que se la puedan hacer llegar.

"Fui a las 22.30 a la Comisaria 17 a hacer la denuncia y que me quedé hasta las 5 de esta mañana, pero no encontraron nada. Estoy a unos 1.500 km de mi casa y no sé cómo volver. Me robaron 35 mil pesos, venía con esa plata porque sabía que el sur es caro", agregó.

Jonathan dijo que ante la situación y la falta de medicina, debería regresar a su casa antes del viernes, pero no cuenta con recursos para hacerlo.

"Sin el Certificado de discapacidad no puedo viajar. La denuncia no me sirve. Una opción es ir a Córdoba y tomarme un tren, que es más barato. Voy a buscar una changa para agilizar esta situación. No me quiero poner nervioso por la presión ocular. No conozco a nadie ni tengo recursos", agregó Stanje.