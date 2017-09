Al finalizar el encuentro, el magistrado se refirió a los Maldonado y afirmó que "hay una familia que esta sufriendo y todos tenemos que estar concentrados en eso". A poco de ser designado a cargo, el juez se comunicó el fin de semana con la familia de Santiago, un gesto que hasta ahora los encargados de la investigación no habían tenido.

Con respecto a la causa en declaraciones a la revista La Vaca dijo que "no conozco la causa. La voy a estar estudiando. Me tienen que dar tiempo para tomar las primeras medidas". En relación al accionar del juez Otranto opinó que "no vengo a analizar lo que hizo el doctor Otranto. Todo lo que se haya hecho va a ser de utilidad para la causa".

"No puedo decir mucho más de lo que estoy diciendo ahora. Es un caso sensible, hay una familia que está pasando por un dolor y tenemos que respetar eso. Creo que todos tenemos que reflexionar sobre qué nos pasa como sociedad".

Lleral arribó el miércoles con su equipo a Esquel, y explicó que su demora en hacerse cargo del juzgado de Esquel fue porque en Rawson debió dejar una dependencia con mucha actividad.

El nuevo juez a cargo del caso Maldonado había llegado el miércoles a la ciudad de Esquel acompañado por los secretarios (penales) Gustavo Fabián Latorre y Leonardo Barzini, el prosecretario Juan Carlos Araujo y el escribiente interino José Daniel Scocco.

