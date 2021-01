Lo confundieron con uno de los monstruos del capitolio

El propio Jay respondió a los memes que circularon en las redes sociales a través de un video, acompañado del texto "Buenos días Washington, me encanta el sombrero, pero no estoy seguro de que sea mi gente. Manténganse a salvo todos, J XXX ".

"Algunos de ustedes pueden estar pensando que me vieron en Washington anoche (por el miércoles), pero me temo que no estaba con todos esos monstruos en el Capitolio".

El hombre en cuestión, cuya imagen recorrió el mundo, es conocido en las redes sociales como The Q Guy o The Q-Shaman.

El miércoles entró al Capitolio con un megáfono y una bandera norteamericana y llegó a meterse incluso en la cámara de senadores y ubicarse en el estrado destinado al presidente del cuerpo legislativo. La "Q" de este personaje tendría que ver con el movimiento Q-Anon, un grupo de ultraderecha y ultraconservador que apoya a Donald Trump.

Jay Kay les respondió a sus seguidores tras convertirse en tendencia en Twitter.