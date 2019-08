Por unanimidad, un jurado popular resolvió declarar culpable a Kevin Joaquín Muñoz Coria por el crimen de Celia Maidub, por apuñalar a una médica y robarles a otras dos mujeres. Hora antes, el propio joven tomó la palabra para pedir perdón a la sociedad por lo que había hecho y a los familiares de la abuela Chela.

“Pido perdón a la sociedad por lo que hice, no tuve intención en hacer eso, estaba empastillado, drogado, necesitaba plata no más. Fue la primera vez que quise robar”, expresó el ahora condenado de asesinar a la abuela y atacar a otras tres mujeres en febrero de este año.

En los alegatos de cierre, el fiscal jefe Santiago Terán solicitó al jurado que declare culpable al joven de 21 años por homicidio en ocasión de robo, robo agravado por el uso de arma blanca, lesiones graves y tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca.

Por su parte, la defensa no se opuso a la acusación. “No vamos a discutir los hechos, no vamos a discutir lo que pasó el 8 ni el 12 de febrero, no vamos a discutir que Muñoz Coria no fue el autor de esos tres hechos. Porque no tenemos pruebas”, sostuvo el defensor oficial Diego Simonelli.

Finalmente, tras una hora y media de deliberación, los doce miembros del jurado resolvieron declarar culpable a Kevin Joaquín Muñoz Coria por asesinar a Celia Maidub la noche del 12 de febrero en un intento de robo; por apuñalar e intentar robarle a la médica Cristina Álvarez minutos después; y por asaltar a una madre y su hija, en el mismo barrio que a la abuela Chela días antes.

El joven se encuentra con prisión preventiva en la U21 de Cutral Co. Ahora, se espera que la Oficina Judicial fije un día y horario para la audiencia de cesura, donde las partes solicitarán la pena que deberá cumplir Muñoz Coria por los tres hechos.

