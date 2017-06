O tiene mala suerte porque en todas juega mal y no puede desplegar su potencial, o será cosa de brujas… Creo que de nueve finales que jugó, sólo en una la metió, con el Nápoli, en la que hizo dos y encima fueron a penales.

Pero para un 9 de la categoría de él es medio raro.

¿Falta de temple? No creo, si no tuviera carácter no jugaría en ningún lado, y Gonzalo está en la elite. Encima, los argentinos nos burlamos porque le va mal en la Selección.

Jerarquía le sobra.

Te da pena, pero al menos con la Albiceleste habría que probar con otro: está demostrado que en los momentos decisivos no le va bien.