"Lo más probable es que Sergio no se despierte"

Fuerte: Latorre reveló que Monti estaba en pareja y hasta cortó el proceso de un embarazo.

“Conmigo no se jode, que vaya quedando claro para esta mal nacida, esta perra, tremendo gato en el medio si lo hay. Que no le caiga la justicia encima, que cierre el orto y que siga chupando p... o, eventualmente, que vaya a la UBA que es gratis”, agregó con fastidio la novia de Denis.

Le pifió La panelista no se quedó atrás y ayer le respondió mal a Monti, aunque metió la pata al referirse a la recuperación de Denis, lo que generó enojo en las redes entre los fans del cantante. “Esta piba (por Monti) no sabe dónde se metió. Nunca hice un juicio de valor sobre ella. Lo único que digo es que no me gusta lo que le hace a Sergio Denis, que está muy mal, y que lo más probable es que no se despierte”, auguró Latorre sobre la salud del cantante, provocando críticas y enojos en Twitter.