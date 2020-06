Lo mataron y sus perros le comieron parte de la cara

Fuentes policiales identificaron a la víctima como Mario Barrios, quien fue hallado asesinado ayer a la madrugada en el departamento del complejo Torres Pueyrredón. Fue su cuñada -pareja de su hermano- quien subió al departamento preocupada porque desde el jueves que no sabían nada de él y no contestaba los llamados. La mujer subió con personal de seguridad y al no contestar el timbre y solo escuchar a los perros, llamó a la Policía y a los bomberos, que tuvieron que romper la puerta, que estaba con llave. La Policía halló el cuerpo de la víctima en el comedor, tirado boca abajo y atado con cinta de embalar.