Lo mental, una cuestión clave para esta Selección

Es que ante lo acuciante de los resultados, salta a la vista el duro momento al que se someten los jugadores y la necesidad de contar con especialistas para que puedan lidiar con las diferentes presiones. “Siempre lo ideal es tener un equipo interdisciplinario donde intervengan distintos profesionales y que acompañe al plantel, como lo tiene Pekerman en Colombia”, dijo el especialista, y continuó: “De todas formas, los factores del mal momento son muchos, los tiempos de trabajo escasos y los resultados muy demandantes”.

“Al jugador siempre le sirve tener un acompañamiento para hablar de lo que sea que necesite”, dijo Dobratinich, y además hizo hincapié en la situación dirigencial, que también puede tener incidencia en lo que pase dentro del campo. “Si la dirigencia es desprolija, el jugador lo va a sentir y eso también repercute. La llegada de Chiqui Tapia se presentó como un cambio, pero todavía no se puede ver clara la diferencia”.

La lesión de Fideo

Además, el especialista se refirió a la lesión de Di María, una recurrente en el jugador en partidos de mucha carga anímica. “Toda dolencia o lesión tiene un trasfondo a nivel emocional aunque el jugador no se dé cuenta. En el caso de la de Di María en el isquiotibial, que tiene un significado puntual de no poder superar una situación determinada. Es decir que hay algo en lo anímico que no puede sobrellevar y eso el cuerpo lo presiente y lo traduce por medio de un síntoma físico, en este caso, el tirón en el isquiotibial”.

La próxima fecha iría en la cancha de Boca

La AFA ya mandó el pedido a la Conmebol para solicitar el permiso y la habilitación de tres estadios para el partido ante Perú por la próxima fecha de las eliminatorias.

El Monumental de Núñez, la Bombonera y el Gigante de Arroyito de Rosario Central fueron los tres nombres que se manejaron, aunque la idea, se sabe, es mudar el partido a la cancha de Boca, donde se espera que haya un mayor apoyo de la gente. El lunes, cuando lleguen emisarios de Perú, se terminará de definir.