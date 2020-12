¿Lo pedirá para Boca? Cómo fue el debut del hijo de Russo en Central

Al rosarino lo definen como un goleador por naturaleza, un potente delantero que sabe jugar muy bien de espaldas al arco aguantando la pelota. Dice admirar a Marco Ruben y Wanchope Ábila. Llegó a Central en el año 2016, con edad de sexta, proveniente de ADIUR, tras iniciarse en Gimnasia y Esgrima de Rosario.

La mayor parte de su recorrido en el club fue en la liga rosarina, donde marcó dos goles en clásicos ante Newell’s desempeñándose en la quinta división. Ya había jugado con el primer equipo en la Copa Santa Fe ante Central Córdoba, el 23 de junio de 2019. Ese día, el Kily González le había dado la chance jugar los últimos 14 minutos.

Pero esta vez, sin dudas, comenzó a escribir otra historia. Para emoción de papá, que lo habrá visto con TV mientras el Xeneize espera por Talleres.

Su fanatismo "canalla"

"Para mí, Central es mi vida. Si me preguntás, mi vida entera. Nací, me crié, conozco el club, soy hincha y gracias a Dios tengo un padre que dirigió y me dio muchas alegrías", comentó el hijo de Russo hace un tiempo en una entrevista.

"Para mí, es todo. Se lleva en la piel, en la sangre. Cuando venís a la cancha y hay 40 mil personas, te volvés loco; decís ‘Yo quiero estar ahí adentro’. Hoy tengo la suerte de estar ahí", agregó.

image.png

¿Cómo es la relación con su padre? "De vez en cuando venía a verme. Él estaba con trabajo y cuando podía aprovechaba, y siempre que terminábamos de jugar los chicos se sacaban fotos. A mi eso en particular siempre me dio vergüenza, no sé por qué, ja", respondió.

"Yo creo que ellos también lo tomaron de parte natural porque me vieron a mi tan tranquilo y humilde, sin creerme nadie en este club. Me vieron como uno más, como yo quería que me traten", sentenció el joven.