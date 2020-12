Lo programas más buscado en la Argentina este 2020

Este año 2020 fue muy particular en la televisión argentina, ya que a raíz se la pandemia de coronavirus, declarada el mes de marzo, muchos de los programas tuvieron que cancelarse, o realizar cambios en la producción. Pese a esto, hubo muchos aciertos y ciclos virales. Por ello, en un reciente informe de Google, el buscador más famosos del mundo reveló cuáles fueron las producciones más buscadas este año en su plataforma.

Cobra Kai es una serie web dramática estadounidense de 2018, basada en la franquicia de The Karate Kid, historia creada por Robert Mark Kamen. La serie fue escrita por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald. Está protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka, repitiendo sus papeles de las anteriores películas de The Karate Kid.

3: Floricienta de Telefé

floricienta-0817-1002756.jpg

Es una serie de televisión argentina que narra la vida de Florencia, una chica huérfana que comienza a trabajar en la mansión de los Fritzenwalden como niñera. Además, es cantante en un grupo junto a sus amigos. La serie está protagonizada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro. Se convirtió en número uno en su horario de emisión.

4: Poco Ortodoxa, Netflix

Unorthodox es una miniserie dramática de televisión web germano-estadounidense que debutó en la plataforma de streaming Netflix el 26 de marzo de 2020. La serie se inspiró y se basa libremente en la autobiografía de Deborah Feldman "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots", de 2012.​​

5: Masterchef Celebrity de Telefe

MasterChef Celebrity Argentina.

La cadena argentina lanzó la versión famosos del certamen culinario, con la conducción de Santiago del Moro. El reality de gastronomía cuenta Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como jurado, y se convirtió en lo más visto del año con picos de rating que superaron los veinte puntos desde su debut, a principios de octubre.

6: Élite de Netflix

Elenco de Élite.jpg

Las Encinas es el colegio más exclusivo de España, el lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas.

7: Anne With An E de Netflix

Cuando cumple 13 años, Anne va a conseguir transformar su vida y el pequeño pueblo donde vive gracias a su fuerte personalidad, intelecto e imaginación. Netflix y CBC están uniendo fuerzas con Northwood Entertainment para llevar a cabo la serie Anne, basada en la novela Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery.

8: Bake Off Argentina de Telefe

Paula conducirá The Great Bake Off, un reality de pastelería. Paula conducirá The Great Bake Off, un reality de pastelería.

Consiste en dos pruebas semanales, un desafío técnico y un desafío creativo. En cada uno de ellos los participantes son evaluados por el jurado y, en función de los resultados obtenidos, deciden quién es el pastelero estrella de la semana y quién debe abandonar la competencia.

9: Cantando 2020 de El Trece

cantando-2020.jpg

El Trece apostó por sacar al aire el reality de canto conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, que debutó en el mes de julio con un jurado compuesto por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Moria Casán y Pepe Cibrian, luego reemplazado por Oscar Mediavilla. Finaliza el próximo 15 de enero de 2021.

10: Divina Comida de Telefe

Divina comida fue un programa de televisión argentino, con producción de Turner Broadcasting System Latin America, transmitido por Telefe entre el 13 de enero de 2020 y el 7 de marzo de 2020, también con la producción de Viacom CBS Networks Americas y Turner Latin America presentan la versión argentina de la franquicia del programa de televisión Come Dine with Me del Reino Unido.